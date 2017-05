Stadtverwaltung, Polizei und Rennverein haben nachgebessert und fühlen sich für den erwarteten Ansturm beim nächsten Rennen an Pfingstmontag in Langenhagen gerüstet. Das Verkehrschaos bei der jüngsten besucherstarken Veranstaltung am 1. Mai soll sich so nicht noch einmal wiederholen.