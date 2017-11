Bombenverdacht bei UPS

Die Mitarbeiter verständigten die Polizei. Die Behörde schickte Bombenentschärfer auf das Gelände an der Straße Rehkamp. Die Experten untersuchten das betroffene Paket - und forderten umgehend die Feuerwehr an. Die Polizei bat alle UPS-Mitarbeiter, das Gelände zu verlassen. Die Hallen sind weiträumig abgesperrt. Derzeit laufen weitere Untersuchungen. Nach HAZ-Informationen ist das verdächtige Paket im Export-Bereich des Unternehmens entdeckt worden. Von dort werden die Pakete mit Sprintern zu, Flughafen in Köln gebracht und in die ganze Welt verschickt. Inzwischen sind Sprengstoffspürhunde vor Ort, um die Bombenentschärfer zu unterstützen. Auch die Johanniter haben vor Ort ihre Einsatzwagen aufgebaut, um die Mitarbeiter von UPS und die Fahrer der Sprinter, die derzeit nicht arbeiten können, mit heißen und kalten Getränken zu versorgen. Der Flughafen prüft, ob möglicherweise Maschinen wegen des Polizeieinsatzes umgeleitet werden müssen.