Langenhagen. Nach Auskunft der Polizei hatten Anwohner an der Rathenaustraße am Montagabend das Feuer gegen 22.45 Uhr bemerkt und Alarm geschlagen. Trotz des schnellen Eingreifens der Ortsfeuerwehr Langenhagen wurden die Container komplett zerstört. Auch ein angrenzender Holzzaun wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Schadens stand am Dienstag noch nicht fest.

Nach Auskunft von Langenhagens Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes (KED), Rüdiger Vieglahn, handelt es sich somit seit Anfang des Jahres bereits um den vierten Containerbrand in der Stadt. Die Ermittler gegen wieder von Brandstiftung als Ursache aus. Vieglahn kündigt deshalb eine verstärkte Streifentätigkeit im Umfeld der Containerstandorte an, sowohl offen – also im Streifenwagen – als auch verdeckt.

Hinweise erbittet die Polizei, Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke