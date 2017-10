Das ist wohl einzigartig: 66,2 Prozent - diese Zahl stand groß und deutlich an seinem Rednerpult. Und darauf konnte Hans-Joachim Ferle stolz sein. Doch was es damit in der Tat auf sich hat, berichtete er am Mittwochabend bei der Verleihung des Sportabzeichens im Dorfgemeinschaftshaus Krähenwinkel.