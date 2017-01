Langenhagen. Den Tatzeitraum umreißt der Langenhagener Leiter des Kriminalermittlungsdienstes (KED), Rüdiger Vieglahn, zwischen Dienstag, etwa 21 Uhr, und Mittwochmorgen gegen 6 Uhr. Die Einbrecher drangen gewaltsam in sieben Arztpraxen und Büros ein – betroffen war auch der Kindergarten der Elisabeth-Kirchengemeinde. "Die Täter hatten es offensichtlich ausschließlich auf Bargeld abgesehen“, berichtet Vieglahn am Freitag. In einigen Objekten sei nach ersten Ermittlungen nichts entwendet worden, sagt er. Und das, obwohl dort durchaus hochwertige Computer gestanden hätten. Auch auf mögliche Rezeptblöcke hatten es die Einbrecher nicht abgesehen. "In einem Fall versuchten die Täter durch massive Gewalteinwirkung sogar einen Tresor zu öffnen, was aber misslang."

Bei ihren Taten hatten sich die Unbekannten offenbar massiver Schraubendreher als Hebelwerkzeug bedient, meint der Beamte. Auch ein Hammer dürfte eingesetzt worden sein. "Das muss auch Geräusche verursacht haben", berichtet der KED-Leiter – und hofft nun auf Hinweise.

Aufgrund der Spurenlage ist für die Polizei klar, dass sich die Einbrecher mittels massiver Gewalteinwirkung Zutritt zu den Arztpraxen an der Erich-Ollenhauer-Straße, zwei Praxen am Söseweg und einer am Straßburger Platz verschafft hatten. Ihnen allen gemein: Die Gebäude verfügen über Flachdächer. Gleiches gilt für die Langenhagener Geschäftsstelle der Agentur für Arbeit am Straßburger Platz, für die Schornsteinfegerschule an der Konrad-Adenauer-Straße sowie auch für die Kindertagesstätte der Elisabeth-Kirchengemeinde an der Walsroder Straße.

"Wobei der Zugang zu den Räumlichkeiten im Innern der Gebäude nicht in allen Fällen über die Flachdächer erfolgte", schränkt der Beamte ein. So wurde in einem Fall ein Fenster eingeschlagen und in einem anderen ein Fenster aufgehebelt.

"Die Tatzeit kann noch nicht ganz sicher eingegrenzt werden", meint KED-Leiter Vieglahn. Aufgrund der Ermittlungen sei derzeit aber davon auszugehen, dass alle Taten zwischen Dienstag etwa 21 Uhr und Mittwoch gegen 6 Uhr begangen wurden.

"Die Polizei ist ganz besonders auf Zeugenhinweise angewiesen", appelliert Vieglahn. Seinen Angaben zufolge dürften sich die Täter teilweise nicht nur kurzfristig auf den Flachdächern aufgehalten haben. Und nicht in allen Fällen hätten die Einbrecher ohne Hilfsmittel auf die Dächer gelangen können, meint er. Möglicherweise seien von ihnen Leitern oder auch Fahrzeuge als Kletterhilfe benutzt worden sein.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich während der urlaubsbedingten Abwesenheit der Eigentümer zwischen dem 24. Dezember und Dienstag, 3. Januar, an der Emil-von-Behring-Straße in Langenhagen. Allerdings blieb es lediglich beim Versuch. Die Täter seien an den mit Rollläden gesicherten Fenstern gescheitert, sagt Vieglahn.

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke