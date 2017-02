Die Polizei vermutet wieder Brandstifter am Werk und sieht die Fortsetzung einer Serie: Erneut haben in der Leibnizstraße in Langenhagen Papiercontainer gebrannt. Die Ortsfeuerwehr rückte am Sonnabend gegen 23.30 Uhr mit 12 Mann und zwei Fahrzeugen aus, hatte die Flammen bald unter Kontrolle.