Junge Frau wird sexuell belästigt

Elze-Bennemühlen. Nach dem Angriff auf eine junge Frau im Bahnhof Elze-Bennemühlen sucht die Polizei nun den Täter. Zudem bitten die Ermittler um Zeugenhinweise.

Nach Auskunft eines Sprechers der Polizei Hannover kam es am Sonntag gegen 22 Uhr zu dem Übergriff auf die 21-Jährige. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war die Frau in Hannover in die S-Bahn ein- und gegen 22 Uhr am Bahnhof Bennemühlen ausgestiegen. Gegenüber des Bahnhofs kam ihr der spätere Täter entgegen, den sie zunächst um Hilfe bitten wollte, berichtete der Sprecher weiter. Doch der Mann habe sie unvermittelt gepackt und festgehalten. Er fasste ihr an das Gesäß, die Brüste und in den Genitalbereich. Als sie sich schließlich aus seinem Griff befreien konnte, lief er in unbekannte Richtung weg.

Nach Polizeiangaben soll der Täter eine osteuropäische Erscheinung haben, circa 30 bis 40 Jahre alt sowie etwa 1,80 Meter groß sein. Zur Tatzeit trug er kurzes, dunkles Haar und hatte einen dunklen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose und einem dunklen Kapuzenpullover. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (0511) 1095555 mit dem Kriminaldauerdienst Hannover in Verbindung zu setzen.

Von Sven Warnecke