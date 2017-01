Noch nie in seiner Amtszeit konnte Volker Kluth (rechts) für die Regionsfeuerwehr eine solche Ehrung vornehmen: Robert Ahrens (Mitte), Ehrenortsbrandmeister in Kaltenweide, nimmt seine Ehrennadel für 75 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr entgegen. Ortsbrandmeister Ralf Dankenbring steht beiden zur Seite.

Quelle: Neander