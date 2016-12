Die Generalprobe läuft noch am Donnerstagabend. Danach dürfte eigentlich nichts mehr schief gehen. Der "Stern über Bethlehem" heißt das Weihnachtsmusical, das 33 Kinder der Langenhagener Elia-Kirchengemeinde am Sonnabend um 15 Uhr im Eisstadion an der Brüsseler Straße 1 aufführen.