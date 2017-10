Dreijähriger klemmt sich Kopf ein

Godshorn/Kaltenweide. Die Feuerwehr Godshorn ist gestern gleich dreimal wegen ausgelöster Brandmeldeanlagen in zwei Betriebe ins Gewerbegebiet ausgerückt: Um 3.53 und 5.19 Uhr an die Münchner Straße sowie um 11.08 Uhr an die Kemptener Straße. In allen drei Fällen waren die Geräte wegen eines technischen Defekts ausgelöst worden.

Bereits am Dienstag musste die Feuerwehr Kaltenweide um 10.40 Uhr ein Kind aus einer misslichen Lage befreien. Der drei Jahre alte Junge hatte sich beim Spielen auf dem Zelleriegelände an einer Sprossenwand den Kopf eingeklemmt. Mithilfe von pneumatischen Hebekissen der Feuerwehr, konnten die Sprossen auseinandergedrückt und der Junge ohne Verletzungen befreit werden.