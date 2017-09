Jugendliche stecken Sitzbank in Brand

Langenhagen. So sucht die Polizei Langenhagen drei Jugendliche, die am Freitagabend eine Parkbank an der Pfeifengrasstraße in Kaltenweide in Brand gesteckt haben sollen. Nach Auskunft eines Sprechers des Langenhagener Kommissariats hätten Zeugen die drei mutmaßlichen Täter dabei beobachtet und die Polizei alarmiert. Einer Streifenwagenbesatzung gelang es mit einem Feuerlöscher, die Flammen zu ersticken. Den Schaden beziffert die Polizei am Sonntag auf etwa 250 Euro.

in Godshorn hat die Polizei am Sonnabend einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Nach Auskunft des Sprechers war der 43 Jahre alte Mann gegen 22.30 Uhr auf der Hannoverschen Straße unterwegs. Dabei prallte er mit seinem Wagen gegen eine Straßenlaterne, die infolge des Aufpralls mittig auf die Fahrbahn fiel. Der Autofahrer flüchtete danach, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Allerdings landete der Mann mit seinem stark demolierten Auto anschließend in einem Straßengraben, wo ihn eine Polizeistreife entdeckte. Wegen Alkoholgeruchs ordneten die Beamten eine Blutprobe an und stellten den Führerschein sicher. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 3000 Euro.swa

Die Polizei sucht zudem Einbrecher, die zwischen Freitag etwa 16 Uhr und Sonnabend gegen 15.30 Uhr in ein Wohnhaus an der Bunzlauer Straße in Langenhagen gewaltsam eingedrungen sind. Die Täter waren über den Grundstückszaun geklettert und hatten anschließend ein Terrassenfenster aufgehebelt. Die Unbekannten durchwühlten sämtliche Räume. Über die Art der Beute konnte die Polizei am Sonntag noch keine Angaben machen.

Hinweise erbittet das Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215.