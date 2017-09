Da hätten die Langenhagener gut mit zupacken können in der Sandsack-Kette, oder sie hätten sich bei der DLRG gleich angemeldet als Helfer für die Tauchergruppe am Silbersee. Aber leider: Zur großen Infoschau der Rettungskräfte am Sonnabend im Stadtzentrum kommen die Besucher nur spärlich.