Fake News sind in Zeiten der sozialen Medien keine Seltenheit – fast schon Alltag. Doch was nun ein erst 13 Jahre alter Schüler des Gymnasiums getrieben hat, sucht seinesgleichen. Er verbreitete per E-Mail Unwahrheiten, mit denen sich nicht nur die Schulleitung beschäftigt, sondern auch die Polizei.