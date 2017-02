Soll die Stadt in Kaltenweide eine IGS bauen? Im Bereich der Windmühle oder am Kreisel in Richtung Wedemark? Dazu wollen die Politiker aus dem Ortsrat Kaltenweide nun die Eltern befragen - diesen Beschluss fasste das Gremium in seiner Sitzung am Dienstagabend mit breiter Mehrheit.