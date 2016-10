Seit Jahren engagieren sich die Ehrenamtlichen der Langenhagener Ortsgruppe des Naturschutzbundes (Nabu) in der Pflege der Kleingewässer - etwa in Kananohe. Das kommt vielen bedrohten Tier- und Pflanzenarten zu Gute. Nun stehen die nächsten Einsätze an, Freiwillige werden dazu gesucht.