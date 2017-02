Langenhagen. Zwischen 13.30 und 13.50 Uhr zerstörten Unbekannte am Dienstag die hintere rechte Scheibe eines Ford Fusion, der an der Karl-Kellner-Straße stand. Unklar ist bislang, welche Gegenstände die Diebe gestohlen haben. Die Geldbörse entwendeten Unbekannte ebenfalls am Dienstag aus einem Toyota Avensis. Der Halter hatte den Wagen an der Veilchenstraße abgestellt. Dort schlugen die Täter die Scheibe der Beifahrerseite ein und gelangten so in das Fahrzeuginnere.

Die Polizei hofft auf Zeugen, die die Autoknacker beobachtet haben. Sie nimmt Hinweise unter Telefon (05 11) 1 09 42 15 entgegen.