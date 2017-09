Schwere Verletzungen hat sich ein bisher unbekannter Radfahrer am Sonnabend gegen 13.20 Uhr bei einem Sturz an der Ecke Hindenburgstraße/Masurenweg in Langenhagen zugezogen. Er wurde in ein künstliches Koma versetzt. Die Polizei sucht dringend Zeugen für den Unfallhergang.