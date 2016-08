Zum letzten Mal vor der Kommunalwahl kommt am Montag der Rat der Stadt Langenhagen zusammen. Wichtiger als das, was auf der Tagesordnung steht, ist vielleicht das, was fehlt. Der Richtungsentscheid zur Zukunft des Gymnasiums ist vertagt worden. Dafür aber geht es um den Schulstandort Zellerie.