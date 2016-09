Langenhagen. Beim Überqueren des Reuterdamms in Langenhagen ist am Freitagnachmittag eine Fußgängerin von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge lief sich anscheinend über die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Rettungskräfte, darunter auch ein Hubschrauber, waren im Einsatz. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

In Folge des Unfalls wurde eine der Hauptkreuzungen Walsroder Straße/Reuterdamm/Am Pferdemarkt voll gesperrt. Derzeit gibt es Stau an allen vier Kreuzungsstraßen. Autofahrer sollten den Bereich weiträumig umfahren, der Stau reichte zeitweise bis nach Krähenwinkel.

