Am Anfang waren es nur ein paar Hänseleien. Am Ende läuft ein Schüler Amok. Ein Schuss fällt. Der 17-jährige Täter steht vor den Trümmern seines Lebens. Wie es dazu kommen konnte, zeigte das Radiks-Ensemble mit dem Stück "Und dann kam Alex" im Theatersaal der Robert-Koch-Realschule in Langenhagen.