Die Resonanz war überwältigend. „Und? Gefällt euch das?“ fragte Birgit Karrasch von der Abteilung Stadtgrün der Stadt Langenhagen. „Ja!“, riefen 20 Kinder und streckten ihre Daumen nach oben. Was den Kindern so gut gefallen hat sind die Umgestaltungspläne für den Spielplatz an der Bachstraße.