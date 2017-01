In den kommenden Tagen wird die Stadt diverse Bäume und Sträucher im Bereich der Rieselfelder roden. Diese Arbeiten sind die ersten Vorbereitungen, um die von Rat und Parkbeirat geforderte Integration der Grünfläche in den Stadtpark zu starten. Rund 200.000 Euro werden dafür in 2017 investiert.