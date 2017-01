Für jedes Sanierungsgebiet hat die Stadt eine Broschüre erarbeitet. Sie ist von sofort an im Rathaus erhältlich. NeanderSanierungsgebiet im Fokus: Die Verwaltung will die Bevölkerung bei zwei 90-minütigen Rundgängen durch den nördlichen und südlichen Bereich des Areals mit den schützenswerten Gegebenheiten vertraut machen - und hofft auf Anregungen, was sich im Quartier ändern sollte.

Quelle: Neander