Die CDU will für alle Eltern in Langenhagen eine „verlässliche Betreuung und Bildung ihrer Kinder in den Kitas vorantreiben“, betont Parteichef Reinhard Grabowsky. Die von der SPD vorgeschlagene Senkung der Kita-Gebühren – um Eltern finanziell zu entlasten – lehnen die Christdemokraten indes ab.