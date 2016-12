Seit Jahren richtet sich der Blick der Aktiven aus Sylvies Dance Studio in der Vorweihnachtszeit auf Menschen in Langenhagen, die finanzielle Unterstützung benötigen. Deshalb laden die Tänzer und Trainer für das Wochenende, 17. und 18. Dezember, zur Benefiz-Weihnachtsfeier in den Theatersaal ein.