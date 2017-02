Der Turn- und Sportverein Krähenwinkel/Kaltenweide will seine Mitglieder stärker in die Mitarbeit auf dem Gelände einbinden. Dafür soll bis zum Sommer eine neue Satzung verabschiedet werden. Am Montag bekommt der Verein einen Zuschuss vom Regionssportbund für den neuen Wasseranschluss.