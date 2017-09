Eine gute und eine schlechte Nachricht hat Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer beim Richtfest der neue Kita Krähennest parat: Das Budget für den Bau in Höhe von etwa 4,6 Millionen Euro kann eingehalten werden. Allerdings können die jungen Nutzer erst später in die Einrichtung am Ernst-Hugo-Weg.