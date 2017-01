Langenhagen. Nach Auskunft von Langenhagens Kommissariatssprecher Rüdiger Vieglahn hatten es die Unbekannten am Dienstag zwischen 7 und 7.15 Uhr auf eine in einem Seat Leon liegende Handtasche abgesehen. Die Fahrerin hatte ihr Auto nur kurz an der Veilchenstraße vor dem Kindergarten geparkt, um ihr Kind in die Einrichtung zu bringen. Die Täter hebelten eine Seitenscheibe auf und flüchteten.

Auf Werkzeuge hatten es Diebe am Söseweg abgesehen. Dort schlugen die Unbekannten zwischen Sonnabend etwa 11 Uhr und Montag gegen 22.30 Uhr die Heckscheibe eines Fiat Doblo Cargo ein und entwendeten einen Akkuschrauber und eine Bohrmaschine.

Zudem versuchten Autoknacker zwischen Sonntag gegen 17 Uhr und Dienstag circa 13 Uhr in einen an der Kastanienallee abgestellten Ford Escort zu gelangen. Doch die Täter scheiterten bei dem Versuch, die Beifahrertür aufzuhebeln.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke