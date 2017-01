Langenhagen. Die Spielhalle Am Pferdemarkt in Langenhagen ist nicht zum ersten Mal das Ziel von Räubern geworden. Erst am Sonntag, 18. Dezember, hatten zwei maskierte Männer dort mit Waffengewalt von einer 44-jährigen Angestellten Bargeld verlangt.

Nun sind zwei Unbekannte am Dienstagabend - wieder um 23.45 Uhr - in dieser Spielothek erschienen und haben eine 49 Jahre alte Aufsicht mit einer Pistole bedroht, berichtet am Mittwoch ein Sprecher der Polizei Hannover. Die Angestellte wollte gerade die Zugangstür verschließen, als die beiden mit schwarzen Sturmhauben maskierten Männer diese von außen aufdrückten. Während einer der Räuber die Frau mit einer Schusswaffe bedrohte, griff sich der zweite die Tageseinnahmen, schildert der Polizist die Situation. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in Richtung Walsroder Straße.

Der eine Täter wird als etwa 1,65 Meter großer und schlanker Mann mit sportlicher Statur beschrieben. Er soll Deutsch mit Akzent gesprochen haben. Sein ebenfalls dunkel gekleideter Komplize ist etwa 1,80 Meter groß und schlank. Wegen der ähnlichen Vorgehensweise prüft die Polizei nun Tatzusammenhänge.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 1095555 entgegen.

Von Sven Warnecke