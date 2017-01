Langenhagen. Nach Auskunft von Langenhagens Kommissariatssprecher Rüdiger Vieglahn sprühten die Täter mit roter Lackfarbe die Zeichen „ACAB“, „185 Free LAX“, „Was geht“ und eine kleine Zeichenfigur auf die geparkten Fahrzeuge und die Gebäudewand.

Die Abkürzung „ACAB“ steht für „All Cops are Bastards“, deren Verwendung aber nicht strafrelevant ist. Deshalb ermittelt die Polizei nun wegen Sachbeschädigung. Anwohner hatten Vieglahns Angaben zufolge gegen 3 Uhr morgens drei oder vier dunkelgekleidete Männer beobachtet. Ob sie etwas mit der Tat zu tun haben, steht noch nicht fest. Möglicherweise sind es aber Zeugen, meint der Beamte.

Zudem sucht die Polizei Unbekannte, die zwischen Dienstag etwa 8.30 Uhr und Mittwoch gegen 17.30 Uhr in eine Wohnung ebenfalls am Sollingweg eingebrochen haben. Die Täter gelangten auf bisher unbekannte Art und Weise in die Wohnung. Aufbruchspuren habe es keine gegeben, berichtet Vieglahn. Die Einbrecher durchwühlten alle Räume und entwendeten schließlich einen höheren Geldbetrag.

Hinweise erbittet die Polizei, Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke