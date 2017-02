330 Hektar Wiesen, Parks und Grünstreifen mit vier Friedhöfen, 80 Spielplätzen und 22.000 Bäume zählen zu Langenhagens Stadtgrün und sind in vier Pflegestufen unterteilt. Kategorie Eins wird am intensivsten gepflegt, der Grünstreifen am Wümmehof zählt zur Kategorie Zwei.