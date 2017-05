Vermisste Person aus Silbersee gerettet

Langenhagen. Drei junge Männer haben am Montagabend am Silbersee in Langenhagen einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Gegen 21.30 Uhr waren sie auf dem See Schwimmen gewesen.

Plötzlich bemerkten zwei der Männer, dass ihr dritter Begleiter fehlte. Sie schwammen zum Ufer und verständigten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte leuchteten den See vollständig aus. Sechs Tauchergruppen suchten das Gewässer nach dem vermissten ab.

Schließlich konnten die Einsatzkräfte den vermissten Schwimmer lebend aus dem See retten. Er wurde am Ufer durch einen Notarzt versorgt und anschließen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand ist kritisch. Die beiden anderen Schwimmer erlitten einen Schock. Unklar ist, warum die drei jungen Männern am Abend im Silbersee zum Schwimmen aufgebrochen waren und wie geübt sie sind.

Darüber hinaus muss noch geklärt werden, ob die drei vor dem Schwimmausflug Alkohol getrunken hatten.

Tobias Morchner