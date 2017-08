Die Walsroder Straße wird von Mittwoch an in Richtung Hannover gesperrt. Damit beginnt die Fahrbahnsanierung auf der Westseite der Verkehrsader. In Richtung Norden kann der Verkehr dafür ab Dienstagabend wieder fließen. Am Dienstag sorgte ein Wasserrohrbruch an der Elisabethkirche für Aufregung.