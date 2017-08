"Erflogen in Wiesenau" - unter diesem Label steht der erste Honig aus dem Stadtteil, den die Wiesenauer am Sonntag, 20. August, kaufen können. Mehr noch: Von 13 bis 18 Uhr beantwortet der Imker bei der offenen Pforte von Familie Leske an der Friedrich-Ebert-Straße die Fragen der Besucher.