Ein Jahr ist es her, dass für das letzte große Grundstück am Kaltenweider Platz ehrgeizige Pläne veröffentlicht wurden. Doch noch immer ist von den insgesamt sieben Gebäuden an der Maria-Montessori-Straße nichts zu sehen. Hintergrund ist ein Planungsfehler der Architekten, der nun behoben scheint.