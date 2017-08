Der Andrang war nicht ganz so groß wie in früheren Jahren. Der Stimmung tat das aber keinen Abbruch. Rund 150 Gäste sind am Sonnabendabend zur Freiluftveranstaltung des Anderen Kinos Lehrte in Grüne gekommen. Am Naturfreundehaus Grafhorn gab es den mit mehreren Oscars gekrönten Film "La La Land" zu sehen.