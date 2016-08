4000 Zytanien-Fans feiern 30-Jähriges

Immensen. Sie waren das Utensil der Stunde: Knallbunte Wasserpistolen sorgten am Wochenende auf dem Zytanien-Festival in der ehemaligen Ziegelei in Immensen für eine herrlich kühle Erfrischung bei hochsommerlichen Temperaturen. Friedlich, ganz entspannt und mit viel Spaß tummelten sich fast 4000 Besucher auf der großen Wiese und vor den Bühnen – so viele wie nie.

Zwei Wochen nach dem Fuchsbau-Festival ist auf dem alten Ziegeleigelände bei Immensen schon wieder Festival-Stimmung: Das alternative Wohnprojekt in Zytanien lädt zum 30. Musikfestival. Zur Bildergalerie

Ein bunt gemixtes Musikprogramm bescherte gute Laune. Für die ganz besondere Atmosphäre aber war „Räucher-Andy“ verantwortlich. Mit seinem Räucherwerk, schwarzem Copal-Harz in Schalen, verteilte er verschwenderisch sinnlichen Duft auf dem ganzen Gelände. Zudem zeigte Das Andere Kino Lehrte außer kleinen, feinen Kinoperlen auch die Dokumentation „Zytanien 1991“. Und das Festival-Team bedankte sich am Sonntag mit freiem Eintritt und einem prall gefüllten Programm bis in den späten Abend bei den Anwohnern. Das sei ein ganz spezielles Anliegen der „Festivallianer“ zum 30-Jährigen gewesen, sagt Organisator Christian Topf.

suh