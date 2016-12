Lehrte. Der folgenschwere Unfall ereignete sich bereits am Dienstag gegen 14.45 Uhr. Die 54-Jährige war nach Angaben der Polizei zu diesem Zeitpunkt auf einem Bürgersteig am Markscheiderweg unterwegs und wollte an dessen Einmündung in den Südring die Fahrbahn an einer Fußgängerfurt überqueren. Dabei übersah sie einen stadtauswärts fahrenden VW Golf.

Der Fahrer des Autos konnte nicht mehr ausweichen oder bremsen. Zeugen meinen außerdem, der Mann sei deutlich langsamer als die an dieser Stelle erlaubten 50 Kilometer pro Stunde gefahren. Bei dem Zusammenstoß stürzte die Radlerin. Über die Art der Verletzungen gibt es keine Angaben.

Von Achim Gückel