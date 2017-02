Lehrte. Mit Mannschaftswagen und Hunden rückte die Polizei um 3 Uhr vor dem Haus an der Ahltener Straße in Lehrte an. Beobachter sprachen von einem "sehr großen" Polizeiaufgebot.

Das schien notwendig gewesen zu sein, weil die Abschiebung der Familie laut HAZ-Informationen schon mehrfach scheiterte. Auch erwarteten die Beamten Widerstand.

Hundegebell und laute Stimmen sorgten dafür, dass viele Lehrter den Einsatz mitbekamen. Das verbreitete sich am Morgen rasch über Facebook.

sbü/ac