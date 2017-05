Das Unternehmen Aldi will mitten in Hämelerwald einen neuen Einkaufsmarkt errichten. Als Standort dafür hat es das etwa 0,7 Hektar große Gelände zwischen Brückendamm und Meisenwinkel ins Auge gefasst. Die dortigen Gebäude müssten abgerissen werden. Seinen Markt an der Hermesstraße will Aldi schließen.