Wochenlang tobte der Kampf um die Gunst der Bürger. An diesem Sonntag nun dürfen die Wähler ihre Kreuzchen machen. In Lehrte und Sehnde öffnen um 8 Uhr die Wahllokale. 35 500 Menschen in Lehrte und 19 264 in Sehnde sind aufgefordert, bei den Kommunalwahlen ihre lokalen Parlamente neu zu bestimmen.