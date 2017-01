Ohne die Eisenbahn gäbe es das moderne Lehrte nicht. Das ist eine Binsenweisheit. Aber wer weiß schon etwas mit dem Datum 22. Oktober 1843 anzufangen? An jenem Tag traf der erste Zug in Lehrte ein. Nun gibt es einen Vorstoß, 175 Jahre später, also im Herbst 2018, ein großes Jubiläumsfest zu feiern.