Immensen. Der Vorfall spielte sich gegen 19.10 Uhr an der Straße Am Fleith ab. Der Immenser nahm zu dieser Zeit Lärm vom Nachbargrundstück wahr. Erkennen konnte er den Unbekannten aber nicht mehr. Daher gibt es auch keine näheren Beschreibungen über dessen Äußeres und seine Kleidung.

Die Polizei stellte später an der Terrassentür des Hauses und an einem Fenster eindeutige Hebelspuren fest, die von einem Werkzeug stammen. Sie hofft jetzt darauf, dass möglicherweise weitere Zeugen den Flüchtigen bemerkt haben. Das Kommissariat nimmt Hinweise unter Telefon (05132) 8270 entgegen.

Erst am Sonnabend hatte an der Straße Am Löser in Lehrte ein mutmaßlicher Einbrecher Fersengeld gegeben. Auch dort gelangte der Täter nur deswegen nicht ins Haus, weil er gestört wurde. Die Tochter der Hausbesitzer hatte sich zu Hause aufgehalten und seltsame Geräusche von der Haustür her vernommen. Sie schaltete daraufhin die Innen- und Außenbeleuchtung an. Der Täter floh.

Von Achim Gückel