Der Kampf um einer Sammelstelle für Grüngut in Hämelerwald oder Sievershausen wird zur unendlichen Geschichte: Mittlerweile ist auch der Plan geplatzt, die Anlage neben der Tennisanlage am Hainwald anzusiedeln. Denn mittlerweile dürfen Grüngutplätze nur noch von Landwirten betrieben werden. Bauern sind in Hämelerwald aber Mangelware.