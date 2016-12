Auto erfasst Kleinkind - Fahrer flüchtet

Lehrte. Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 16.20 Uhr an der Großen Moorstraße in Lehrte. Der kleine Junge war, ohne dass es seine Mutter bemerkte, aus dem Haus gegangen und hatte am Straßenrand gespielt. Hier wurde er von einem dunklen Kleinwagen erfasst, der von der Feldstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs war. Der Junge wurde zu Boden geschleudert und erlitt nach Polizeiabgaben schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik.

Die Polizei sucht jetzt nach dem Fahrer des dunklen Kleinwagens. Hinweise an den Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109-1888.

frs