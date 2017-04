Eine 60-jährige Sehnderin ist am Donnerstagnachmittag beim Abbiegen von der Müllinger Straße in die Bundesstraße 443 in Richtung Laatzen mit einem 77-jährigen Motorradfahrer aus Laatzen zusammengestoßen. Der Harleyfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt, die Bundesstraße war bis 19 Uhr voll gesperrt.