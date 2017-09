Zwei Einbrüche in den Vormittagsstunden

Die Einbrecher kommen in den Vormittagsstunden: Unbekannte Täter sind am Montag in Wohnhäuser an der Doktorstraße in Arpke sowie am Höpenweg in Röddensen eingedrungen. Während der Eindringling in Arpke nichts stahl, nahm der Täter bei dem Fall in Röddensen Geld, Schmuck und elektronische Geräte mit.