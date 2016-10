Huch, was ist denn da passiert!? Die historische Dampflok an der Bahnhofstraße macht neuerdings geradezu zerfledderten Eindruck. Einzelteile sind verschwunden – und manch ein Lehrter mutmaßt nun, Metalldiebe könnten an der Lok zu hantiert haben. Tatsächlich hat jedoch in Fachmann damit begonnen, das Stahlross in seinen originalen Zustand zu versetzen und dazu erst einmal Teile demontiert.