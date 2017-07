Lesereise: Der Erste Stadtrat zitiert Kleist

Sommerzeit ist Vorlesezeit: Die Bibliotheksgesellschaft Lehrte lädt wieder zu ihrer beliebten und kostenlosen Sommerreise "Lesen an ungewöhnlichen Orten" ein. Diesmal geht es nicht in den Ferien, sondern kurz danach, am Sonntag 6. August, auf die mit Literatur angereicherte Fahrt durch das Lehrter Land.