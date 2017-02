Das Mediterrano ist wieder geöffnet. Nach einer zweimonatigen Umbauphase erstrahlt das Lokal seit dem Wochenende im frischen Glanz und dockt nun direkt an den Neubau an der Ecke Burgdorfer Straße/Grünstraße an. Neu ist zudem ein großer Außenbereich. Auch in der Geschäftsführung gab es einen Wechsel.